Олег Гончар

Власник клубу НХЛ Кароліна Гаррікейнз Том Дандон уклав угоду про купівлю баскетбольного клубу НБА Портленд Трейл Блейзерс за суму, що перевищує 4 мільярди доларів. Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Наразі команда належить трастовому фонду Пола Аллена, який помер у 2018 році. Раніше в пресі з’являлися чутки про можливу зміну власника Блейзерс. Згідно з інформацією Sportico, клуб залишиться в Портленді, штат Орегон.

Очікується, що угода стане однією з найдорожчих в історії НБА, але поступиться цьогорічним продажам Лейкерс та Селтікс. Процес продажу, який триває до кінця сезону 2025/26, очолюють Allen & Co та юридична фірма Hogan Lovells, а всі доходи підуть на благодійність, як того бажав Пол Аллен.