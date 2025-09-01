Олег Гончар

Румунський баскетбольний клуб Динамо Бухарест оголосив про підписання 32-річного українського форварда В’ячеслава Боброва, повідомляє офіційна сторінка клубу.

Для Боброва це друга поява в Румунії після виступів за Пітешті в сезоні 2015/16. У попередньому сезоні українець став дворазовим чемпіоном Латвійсько-естонської ліги, MVP фіналу та володарем Кубка Латвії у складі ВЕФ Рига. Його середні показники склали 12,7 очка, 6,7 підбирання та 2,6 передачі за гру.

Бобров є ключовим гравцем збірної України понад десятиліття, брав участь у Євробаскетах 2017 і 2022 років, а також у кваліфікаціях до кількох чемпіонатів світу FIBA.

