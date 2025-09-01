Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) перед матчем 1/8 фіналу одиночного розряду US Open-2025 з чешкою Кароліною Муховою (№13 WTA) поділилася думками про свою майбутню суперницю.

Далі у вас Кароліна Мухова, яка відома своїм неординарним стилем гри. Що можете сказати про її теніс? Можливо, ви разом тренувалися.

«У неї дійсно цікавий і різноманітний стиль. Ми тренувалися разом тільки один раз – цього року в Індіан-Веллсі. На корті мені потрібно буде трохи відчути її гру, але попереду захоплюючий матч, якого я дуже чекаю».

23-річна українська тенісистка цього року вперше у своїй кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу US Open.

Матч Костюк з Муховою відбудеться сьогодні, 1 вересня. Початок зустрічі – не раніше 20.00.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу американського мейджора Костюк обіграла Діан Паррі.