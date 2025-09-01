Костюк – про матч 1/8 фіналу US Open: «Ми тренувалися із Муховою разом тільки один раз»
Марта оцінила стиль своєї суперниці
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) перед матчем 1/8 фіналу одиночного розряду US Open-2025 з чешкою Кароліною Муховою (№13 WTA) поділилася думками про свою майбутню суперницю.
Далі у вас Кароліна Мухова, яка відома своїм неординарним стилем гри. Що можете сказати про її теніс? Можливо, ви разом тренувалися.
«У неї дійсно цікавий і різноманітний стиль. Ми тренувалися разом тільки один раз – цього року в Індіан-Веллсі. На корті мені потрібно буде трохи відчути її гру, але попереду захоплюючий матч, якого я дуже чекаю».
23-річна українська тенісистка цього року вперше у своїй кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу US Open.
Матч Костюк з Муховою відбудеться сьогодні, 1 вересня. Початок зустрічі – не раніше 20.00.
Нагадаємо, в 1/16 фіналу американського мейджора Костюк обіграла Діан Паррі.