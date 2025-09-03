Євробаскет-2025: Італія премогла Іспанію та інші результати за 2 вересня
Франція здолала Польщу, Грузія виграла у Кіпру
близько 2 годин тому
На Євробаскеті-2025 пройшли матчі в групі С в Лімассолі на Кіпрі, та в групі D в Катовіце, Польщі. Центральним дня стало протистояння збірних Італії та Іспанії.
Євробаскет-2025. Група С
Греція — Боснія і Герцеговина 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19)
Кіпр — Грузія 61:93 (13:15, 13:27, 15:26, 20:25)
Італія – Іспанія 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16)
Євробаскет-2025. Група D
Бельгія — Ізраїль 89:92 (15:23, 21:28, 18:20, 35:21)
Ісландія — Словенія 79:87 (20:21, 15:15, 11:24, 33:27)
Франція – Польща – 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21)
Результати матчів Євробаскету за 1 вересня.
Поділитись