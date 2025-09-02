Німеччина знищила Велику Британію, перемога Литви та інші результати Євробаскету-2025
Сербія впевнено виграла у Чехії, Латвія здолала Португалію
Німеччина — Велика Британія. Фото: FIBA
Євробаскет-2025. Група А. Рига, Латвія
Естонія – Туреччина – 64:84 (13:25, 14:21, 22:19, 15:19)
Португалія – Латвія – 62:78 (21:23, 7:27, 15:15, 19:13)
Сербія – Чехія – 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17)
Євробаскет-2025. Група В. Тампере, Фінляндія
Швеція – Чорногорія – 81:87 (15:18, 19:22, 31:24, 16:23)
Німеччина – Велика Британія – 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17)
Фінляндія – Литва – 78:81 (21:20, 15:25, 12:12, 30:24)
Результати матчів Євробаскету-2025 за 31 серпня.
