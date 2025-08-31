Євробаскет-2025: Словенія з Дончичем програла Франції та результати інших матчів за 30 серпня
Сербія не без проблем вирвала перемогу у Латвії, Німеччина виграла у Литви
близько 3 годин тому
30 серпня, на Євробаскеті-2025 пройшло 12 матчів. Приймали матчі кіпрський Лімассол, польський Катовіце, Рига (Латвія) та Гельсінкі (Фінляндія).
Група А. Рига, Латвія
Чехія — Естонія 75:89 (19:23, 17:31, 18:23, 21:12)
Латвія — Сербія 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17)
Туреччина — Португалія 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17)
Група B. Гельсінкі, Фінляндія
Литва — Німеччина 88:107 (20:32, 27:23, 25:28, 16:24)
Велика Британія — Швеція 59:78 (13:19, 17:16, 17:26, 12:17)
Чорногорія — Фінляндія 65:85 (23:23, 14:24, 15:20, 13:18)
Група С. Лімассол, Кіпр
Італія — Грузія 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15)
Кіпр — Греція 69:96 (13:22, 18:21, 16:26, 22:27)
Іспанія — Боснія і Герцеговина 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20)
Група D. Катовіце, Польща
Ісландія — Бельгія 64:71 (21:17, 15:15, 16:14, 12:23)
Франція — Словенія 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 33:25)
Польща — Ізраїль 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13)
Поділитись