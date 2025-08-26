Олег Гончар

Збірна Ізраїлю з баскетболу готується до виступу на Євробаскеті-2025 під безпрецедентними заходами безпеки, повідомляє Israel Hayom.

Служба загальної безпеки Ізраїлю (Шабак) та Інтерпол співпрацюють із польськими правоохоронцями, щоб гарантувати захист гравців і персоналу. Гравцям рекомендовано приховувати національні символи та уникати уваги в публічних місцях через політичну напруженість, пов’язану з війною в Газі.

Ізраїль виступить у групі D разом із Ісландією, Францією, Бельгією, Польщею та Словенією. Матчі відбудуться в Катовіце з 27 серпня по 4 вересня. Турнір проходитиме в чотирьох країнах: Кіпрі, Фінляндії, Латвії та Польщі до 14 вересня.

Проблеми почалися ще до турніру. Федерація баскетболу Ізраїлю зіткнулася з труднощами в організації товариських матчів, оскільки деякі федерації та клуби відмовлялися грати через побоювання політичної заангажованості.

Напруженість посилилася після інциденту на футбольному матчі кваліфікації Ліги конференцій в Угорщині, де вболівальники «Маккабі» (Хайфа) розгорнули банер із написом «Вбивці з 1939 року» під час гри з польським «Ракувом». Президент Польщі Кароль Навроцький назвав це «дурістю, яку не описати словами».

Команда Ізраїлю на чолі з Дені Авдією готується до старту проти Ісландії, 28 серпня.

Нагадаємо, раніше FIBA дискваліфікувала сім гравців через бійку.