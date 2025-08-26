Збірну Ізраїлю на Євробаскеті-2025 охоронятимуть тілоохоронці
Шабак та Інтерпол співпрацюють із польською поліцією, щоб гарантувати захист команди на тлі війни в Газі
близько 1 години тому
Збірна Ізраїлю з баскетболу готується до виступу на Євробаскеті-2025 під безпрецедентними заходами безпеки, повідомляє Israel Hayom.
Служба загальної безпеки Ізраїлю (Шабак) та Інтерпол співпрацюють із польськими правоохоронцями, щоб гарантувати захист гравців і персоналу. Гравцям рекомендовано приховувати національні символи та уникати уваги в публічних місцях через політичну напруженість, пов’язану з війною в Газі.
Ізраїль виступить у групі D разом із Ісландією, Францією, Бельгією, Польщею та Словенією. Матчі відбудуться в Катовіце з 27 серпня по 4 вересня. Турнір проходитиме в чотирьох країнах: Кіпрі, Фінляндії, Латвії та Польщі до 14 вересня.
Проблеми почалися ще до турніру. Федерація баскетболу Ізраїлю зіткнулася з труднощами в організації товариських матчів, оскільки деякі федерації та клуби відмовлялися грати через побоювання політичної заангажованості.
Напруженість посилилася після інциденту на футбольному матчі кваліфікації Ліги конференцій в Угорщині, де вболівальники «Маккабі» (Хайфа) розгорнули банер із написом «Вбивці з 1939 року» під час гри з польським «Ракувом». Президент Польщі Кароль Навроцький назвав це «дурістю, яку не описати словами».
Команда Ізраїлю на чолі з Дені Авдією готується до старту проти Ісландії, 28 серпня.
Нагадаємо, раніше FIBA дискваліфікувала сім гравців через бійку.
