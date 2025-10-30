Євроліга. Хапоель здолав Партизан, Монако переміг Олімпіакос
7-й тур завершився перемогами господарів
близько 2 годин тому
У 7-му турі Євроліги сезону ізраїльський Хапоель вдома переміг сербський Партизан із рахунком 97:84 і зміцнив лідерство в турнірній таблиці.
Господарі домінували в другій половині, забезпечивши комфортну перевагу. У другому ключовому матчі Монако тріумфував над Олімпіакосом.
Євроліга. 7-й тур
Хапоель — Партизан — 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21)
Хапоель: Малкольм 17, Отуру 14 + 6 підбирань, Блекні 13, Джонс 12, Ванрайт 11, Браянт 11 + 9 підбирань, Міцич 10 + 3 перехоплення, Мотлі 7, Гінат 2
Партизан: Браун 19 + 3 перехоплення, Вашингтон 15 + 6 передач, Т. Джонс 14 + 10 підбирань, Осетковскі 8, Паркер 7, Марінкович 7, Бонга 6, Фернандо 6, Лакич 2
Олімпіакос — Монако — 87:92 (20:16, 18:21, 22:27, 27:28)
Олімпіакос: Дорсі 23 + 5 підбирань, Везенков 17 + 6 підбирань, Мілутінов 14 + 8 підбирань, Холл 11 + 5 підибрань, Волкап 5, Маккісік 5, Ворд 4 + 5 підбирань, Папаніколау 3, Нілікіна 2, Фурн’є 2, Пітерс 1
Монако: Діалло 27, Джеймс 23 + 10 передач, Окобо 10, Блоссомгейм 9, Тайс 9 + 6 передач, Штразель 5, Недович 4, Міротич 3