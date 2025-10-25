Євроліга. Фенербахче в дербі обіграв Ефес, Олімпіакос розгромив Баварію
Париж не залишив шансів Партизану
18 хвилин тому
Анадолу Ефес – Фенербахче / Фото - Eurohoops
Відбулися чотири матчі регулярного сезону Євроліги.
Анадолу Ефес поступився Фенербахче у турецькому дербі, німецька Баварія програла грецькому Олімпіакосу.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Анадолу Ефес – Фенербахче 69:79 (24:18, 19:26, 15:14, 11:21)
Віртус – Панатінаїкос 92:75 (19:15, 29:20, 21:18, 23:22)
Партизан – Париж 83:101 (26:26, 20:22, 14:23, 23:30)
Баварія – Олімпіакос 71:96 (15:23, 14:24, 23:22, 19:27)