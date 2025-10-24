Євроліга. Барселона вдома зазнала гучної поразки, Валенсія обіграла Мілан
Хапоель переміг Монако
близько 1 години тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
АСВЕЛ – Дубай 85:79 (21:24, 23:20, 15:25, 26:11)
А: Де Коло 24 + 5 передач, Вотсон 21 + 5 передач, Ндіайє 10 + 8 підбирань, Траоре 8 + 5 підбирань, Селаяс 8, Вот’є 4, Масса 2, Атамна 0 + 3 підбирання
Д: Бейкон 22 + 3 перехоплення, Кабенгеле 20, Петрушев 13 + 10 підбирань, Кондич 11, Препелич 5 + 5 передач, Бертанс 4, Райт 4 + 6 передач
Хапоель – Монако 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14)
Х: Міцич 22, Мотлі 17, Отуру 11, Малкольм 11 + 5 підбирань, Браянт 6 + 8 підбирань + 7 передач, Гінат 4 + 5 підбирань, Джонс 2, Одіасе 2
М: Джеймс 20 + 5 передач, Окобо 12 + 8 передач, Тайс 12 + 8 підбирань, Діалло 11, Міротич 6, Хейз 6, Стразель 5, Недович 3, Блоссомгейм 2
Барселона – Жальгіріс 73:88 (14:26, 25:26, 15:23, 19:13)
Б: Парра 17, Шенгелія 13 + 5 підбирань, Саторанскі 11 + 3 перехоплення, Маркос 9, Весели 9 + 7 підбирань, Пантер 7, Кейл 5, Ернангомес 2
Ж: Ло 20 + 5 передач, Сірвідіс 14, Франсіско 14 + 4 перехоплення, Райт 10 + 7 підбирань, Тубеліс 8, Слева 5, Вільямс-Госс 4, Браздейкіс 4, Бірутіс 4, Улановас 3, Буткевичюс 2
Мілан – Валенсія 100:103 (18:24, 30:30, 26:31, 26:18)
М: Больмаро 31, Брукс 16 + 6 підбирань, Річчі 13, Шилдс 11 + 7 передач, Елліс 10 + 6 передач, Гудурич 7, Сестіна 6, Букер 6
В: Монтеро 18, Томпсон 16, Праділья 13, Мур 13, Бадіо 11, Костелло 8, Реуверс 8, Тейлор 6 + 5 підбирань, Сако 6, Де Ларреа 4, Лопес-Аростегі 0 + 3 підбирання
Црвена Звезда – Басконія 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14) Ц: Міллер-Макінтайр 20 + 4 передачі, Нвора 19 + 7 підбирань + 6 передач, Калінич 12, Монеке 12 + 8 підбирань, Дос Сантос 10, Мотеюнас 8, Добрич 4, Мільєнович 3, Давідовац 2
Б: Луваву-Кабарро 24, Діалло 12, Новелл 9 + 5 передач, Сіммонс 7, Діоп 7 + 5 підбирань, Йоксімович 5, Куручс 2, Седекерскіс 2 + 6 підбирань, Спаньоло 2 + 5 підбирань, Фріш 2