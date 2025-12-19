Євроліга. Лень допоміг Реалу обіграти Париж, Мілан та Валенсія зазнали поразок
Мілан поступився Фенербахче
2 днi тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Маккабі – Валенсія 85:82 (19:21, 28:20, 23:20, 15:21)
М: Вокер 14, Люндберг 12 + 7 передач, Ліф 11 + 5 підбирань, Кларк 11 + 3 перехоплення, Сантос 10, Хоард 9 + 7 підбирань, Соркін 5, Бріссет 5, Райман 5, Дібертоломео 3
В: Тейлор 15 + 8 підбирань, Бадіо 14, Костелло 13 + 6 підбирань, Монтеро 11 + 5 передач, Руверс 7, Мур 7, Праділья 5, Кей 4 + 6 підбирань, Томпсон 4 + 5 передач, Пуерто 2
Панатінаїкос – Хапоель 93:82 (22:17, 23:29, 20:16, 28:20)
П: Нанн 19, Осман 17, Юртсевен 11, Грант 9 + 6 передач, Слукас 8 + 4 передачі, Фарід 8 + 11 підбирань, Ернангомес 7, Шортс 6, Мітоглу 3, Калайцакіс 3, Рогкавопулос 2
Х: Енніс 16, Блекні 15, Браянт 14 + 7 підбирань, Малкольм 14, Джонс 10 + 6 підбирань + 5 передач, Отуру 6 + 11 підбирань, Міцич 4 + 4 передачі, Мотлі 3
Мілан – Фенербахче 72:87 (11:19, 21:21, 23:16, 17:31)
М: Брукс 18, Гудурич 13 + 4 передачі, Елліс 13 + 5 передач, Букер 10, Шилдс 10 + 6 підбирань, ЛеДей 4 + 5 підбирань, Нібо 2 + 5 підбирань, Браун 2, Річчі 0 + 3 підбирання
Ф: Хортон-Такер 23 + 3 перехоплення, Колсон 20, Біберович 14, Болдуїн 13 + 5 підбирання + 6 передач, Бостон 11, Холл 4, Меллі 2 + 7 підбирання
Реал – Париж 95:90 (24:21, 25:29, 21:24, 25:16)
Р: Маледон 21 + 5 підбирань, Тавареш 16 + 6 підбирань, Лайлз 14 + 6 підбирань + 6 передач, Океке 9 + 8 підбирань, Кампаццо 7 + 4 перехоплення, Гаруба 6, Хезонья 6, Абальде 4, Юль 2, Лень 2 + 1 блок-шот
П: Роден 19 + 4 передачі, Оуттара 14, Еррера 12, Хіфі 11 + 5 передачі, Стівенс 11 + 7 підбирань, М’Байє 10, Файє 4 + 5 підбирань, Докоссі 3, Морган 3, Кавальєр 3