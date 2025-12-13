Євроліга. Перемога Барселони та Фенербахче, поразка Баварії
Партизан у дербі камбекнув у протистоянні з Црвеною Звєздою
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Дубай – Баварія 89:88 (24:23, 18:23, 16:20, 31:22)
Дубай: Райт (22 очки + 2 підбирання + 7 передач), Абасс (15+7+2), Петрушев (12+3+3), Кабангеле (12+4 підбирання), Андерсон (11+5+2), Кондич (11+3+2), Бертанс (4+2+2), Каменяш (2+1 підбирання), Дангубич (3 підбирання).
Баварія: Обст (21+3+3), Фойгтманн (15+6+3), Дінвідді (14+2+6), Да Сілва (10+5+1), Гебріел (8+3 підбирання), Лучич (8+4+6), Майк (5+3 підбирання), Джессап (2+2+1), Йович (2+2 передачі), Ратан-Має (2), Гіффі (1).
Монако – Фенербахче 86:92 (21:14, 25:24, 23:22, 17:32)
Монако: Джеймс (20+3+3), Діалло (18+2+1), Хейс (12+3 підбирання), Міротич (11+7+6), Стразель (7+1+3), Окобо (6+3+2), Блоссомгейм (4+6 підбирань), Тайс (4+4+1), Тарпі (4)
Фенербахче: Хортон-Такер (24+4 підбирання), Берч (15+7 підбирань), Холл (13+3+2), Болдвін (12+4+7), Колсон (10+5+2), Меллі (9+10+3), Біберович (4+6+1), Бакот (3+4 підбирання), Бостон (2+3 підбирання).
Барселона – Олімпіакос 98:85 (21:22, 21:17, 30:17, 26:29)
Барселона: Клайберн (28+3+2), Пантер (24+5+3), Шенгелія (14+6+3), Весели (12+3+4), Саторанскі (7+6+4), Брісуела (5+1 передача), Ернангомес (3+6 підбирань), Парра (3+2 підбирання), Кейл (2+4 підбирання).
Олімпіакос: Везенков (22+5+1), Дорсі (19+3+2), Фурньє (11+1+5), Холл (11+8 підбирань), Мілутінов (10+2+1), Пітерс (6+3+1), Нтілікіна (4+2 передачі), Вокап (2+3+10)
Віртус Болонья – Хапоель Тель-Авів 74:79 (24:21, 18:15, 15:14, 17:29)
Віртус Болонья: Морган (21+1+1), Діуф (11+8+3), Олстон (11+3 підбирання), Вільдоса (8+3+10), Діарра (6+1+1), Смайлагіч (5+1 підбирання), Н'янг (4+3+4), Хекетт (3+1+1), Яллов (3+1 підбирання), Едвардс (2+3+1), Пайола (6 підбирань + 2 передачі).
Хапоель Тель-Авів: Браянт (22+6+1), Отуру (21+10 підбирань), Міцич (12+2+3), Джонс (10+2+5), Малкольм (7+1 підбирання), Блекні (6+1 підбирання), Мотлі (1+3+1), Вейнрайт (2 підбирання + 1 передача), Мадар (2 передачі).
Партизан – Црвена Звєзда 79:76 (15:18, 20:21, 14:21, 30:16)
Партизан: Вашингтон (25+2 передачі), Бонга (16+11+1), Джонс (15+8+1), Браун (7+3+2), Мілтон (6+3+3), Фернандо (5+5+2), Паркер (3), Марінкович (2+2 підбирання), Калатес (2 підбирання + 3 передачі).
Црвена Звезда: Батлер (20+2+2), Нвора (20+7 підбирань), Монтеюнас (8+1+2), Міллер-Макінтайр (6+4+6), Оджелеє (6+3+1), Грем (5+1+2), Ізунду (4+2 підбирання), Давідовац (4+3+2), Калинич (3+5+3).