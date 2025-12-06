Євроліга. Мілан програв Басконії, Барса здобула чергову перемогу
Панатінаїкос не зміг засмутити Валенсію
близько 2 годин тому
Басконія – Мілан / Фото - Eurohoops
Учора, 5 грудня, відбулися чотири матчі регулярного сезону Євроліги.
Сербська Црвена Звєзда програла іспанській Барселоні, грецький Панатінаїкос поступився іспанській Валенсії.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Црвена Звєзда – Барселона 79:89 (17:21, 22:25, 18:17, 22:26)
Панатінаїкос – Валенсія 79:89 (22:19, 22:19, 17:27, 18:24)
Басконія – Мілан 88:78 (23:20, 26:22, 21:12, 18:24)
Віртус – Дубай 79:78 (26:17, 13:27, 15:12, 25:22)