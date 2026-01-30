Євроліга. Перемога Баварії, поразки Барселони та Мілана
Анадолу Ефес поступився Фенербахче у турецькому дербі
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Фенербахче – Анадолу Ефес 79:62 (25:8, 14:17, 22:14, 18:23)
Ф: Хортон-Такер 22, Де Коло 12 + 4 передачі, Біберович 10, Бірсен 8, Болдуїн 8 + 9 передач, Янтунен 6, Меллі 5 + 7 підбирань, Бітім 3, Бако 3, Берч 2
А: Лі 19 + 3 перехоплення, Дозьєр 9, Свайдер 9, Хазер 7 + 4 передачі, Дессерт 6, Пор’є 4 + 4 підбирання, Вайлер-Бебб 2, Шмітс 2, Мутаф 2, Джонс 2
Хапоель – Баварія 64:79 (26:23, 13:20, 11:18, 14:18)
Х: Міцич 13 + 5 передач, Отуру 10 + 5 підбирань, Мотлі 9, Гінат 9, Джонс 7, Блейкені 7, Одіасе 4, Малкольм 3 + 7 підбирань, Мадар 2, Вайнрайт 0 + 5 підбирань
Б: Майк 16 + 5 підбирань, Обст 13, Лучич 11 + 6 підбирань, Дмітрієвич 11, Хессуп 8, Холлатц 5, Фойгтманн 5, Габріел 4, Ратан-Мейс 4, Гіффай 2
Олімпіакос – Барселона 87:75 (27:13, 19:24, 13:27, 28:11)
О: Везенков 20 + 11 підбирань, Дорсі 17, Джонс 16 + 8 підбирань,Ворд 8 + 5 підбирань + 5 передач, Мілутінов 8 + 6 підбирань, Фурньє 6, Маккісік 5, Волкап 3, Пітерс 2, Джозеф 2
Б: Пантер 15 + 4 передачі, Клайберн 14, Брізуела 12, Весели 12, Шенгелія 12 + 8 підбирань, Саторанскі 5 + 5 підбирань + 5 передач, Норріс 3
Мілан – Партизан 85:79 (25:22, 27:21, 17:14, 16:22)
М: Ледей 20, Нібо 15, Елліс 11 + 5 підбирань, Больмаро 9, Брукс 9, Шилдс 8, Гудурич 7 + 6 передач, Букер 3, Річчі 3
П: Браун 17, Пейн 16, Осетковскі 14 + 5 підбирань, Джекірі 12 + 6 підбирань, Лакич 9, Бонга 6, Фернандо 3, Калатес 2 + 7 передач
Валенсія – Маккабі 94:83 (21:27, 23:23, 22:18, 25:18)
В: Монтеро 19, Тейлор 17 + 5 передач, Бадіо 12, Мур 12 Сако 12 + 8 підбирань, Праділья 9 + 7 підбирань, Пуерто 6, Руверс 4, Томпсон 2, Де Ларреа 1
М: Ліф 14, Кларк 12, Люндберг 12, Блатт 9, Хоард 9 + 5 підбирань, Сантос 8, Бріссетт 8 + 5 підбирань, Райман 7, Соркін 4