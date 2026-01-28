Євроліга. Реал без Леня поступився Парижу
Французи перервали 6-матчеву переможну серію іспанців у єврокубках
близько 2 годин тому
Фото: Реал
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Париж – Реал 98:92 (24:18, 26:24, 25:24, 23:26)
П: Хіфі 21, М’Байє 16, Роден 15, Робінсон 12 + 5 передач, Кавальєр 11, Стівенс 7, Файє 6 + 7 підбирань, Еррера 5, Оуттара 3, Морган 2 + 4 підбирання
Р: Лайлз 21, Феліз 18, Хезонья 16 + 7 підбирань, Абальде 7, Кампаццо 7 + 7 передач, Океке 6, Тавареш 6 + 6 підбирань + 4 блок-шота, Дек 5, Гаруба 4, Юль 2