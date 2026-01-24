Євроліга. Барселона дотиснула АСВЕЛ, Басконія не змогла обіграти Фенербахче
Партизан в овертаймі переміг Хапоель
близько 1 години тому
АСВЕЛ – Барселона / Фото - Eurohoops
Вчора, 23 січня, відбулися чотири матчі регулярного сезону Євроліги.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Фенербахче – Басконія 84:71 (21:20, 21:18, 27:12, 15:21)
Партизан – Хапоель 104:101 OT (17:27, 18:29, 28:17, 25:15, 16:13)
Віртус – Црвена Звєзда 93:102 (26:31, 26:26, 16:25, 25:20)
АСВЕЛ – Барселона 91:98 (26:22, 23:25, 21:27, 21:24)