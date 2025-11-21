Євроліга. Перемога Реала Леня, поразки Барселони та Мілана
Панатінаїкос розгромив Дубай
близько 7 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Анадолу Ефес – Барселона 74:73 (18:19, 17:27, 23:9, 16:18)
Анадолу Ефес: Кордіньє (14 очок, + 3 підбирання, + 1 передача), Лойд (13 + 5 підбирань), Османі (13+6+3), Вайлер-Бабб (12+6+8), Дессер (12 + 3 підбирання), Смітс (7+5+1), Свідер (2+1+1), Мутаф (1).
Барселона: Весели (16+8+1), Ернангомес (10+5+1), Лапровіттола (9+4 передачі), Саторанскі (8+1+5), Кейл (6+3+1), Парра (6+4+2), Пантер (5+1+2), Шенгелія (4+3+3), Фалл (3+1 підбирання), Брісуела (3+1 підбирання), Клайберн (3+3 підбирання).
Панатінаїкос – Дубай 103:83 (25:24, 20:24, 30:14, 28:20)
Панатінаїкос: Нанн (22+4+4), Грант (15+3+2), Слукас (15+3+5), Мітоглу (10+5+2), Рогкавопулос (9+3+1), Фарід (9+5+4), Ернангомес (7+6+1), Осман (7+1 підбирання), Шортс (7+3+4), Калаіцакіс (2+2+1).
Дубай: Кабангеле (18+5+2), Елліс (15+3 підбирання), Петрушев (12+6+2), Абасс (11+2+1), Райт (8+3+9), Раян (8), Каменяш (6+1 підбирання), Бертанс (3), Кондич (1+1+2), Андерсон (2 підбирання + 2 передачі), Препелич (1 підбирання + 2 передачі).
Мілан – Хапоель Тель-Авів 83:105 (25:25, 20:24, 19:27, 19:29)
Мілан: Больмаро (16+1+4), Елліс (15+3+6), Брукс (12+4 підбирання), Лідей (11+2+4), Тоте (8+4+1), Річчі (6+4+1), Шілдс (6+1+1), Данстон (4+4+1), Гудурич (3+3 передачі), Манньйон (2)
Хапоель Тель-Авів: Блекні (20+2 підбирання), Отуру (20+7 підбирань), Браянт (18+6+4), Мотлі (17+4+2), Міцич (13+3+5), Джонс (8+5+10), Малкольм (6+4+1), Вейнрайт (3+1 підбирання).
Реал Мадрид – Жальгіріс 100:99 (22:16, 21:21, 19:25, 38:37)
Реал Мадрид: Маледон (25+3+7), Лайлс (21+5 підбирань), Кампаццо (20+2+4), Таварес (12+11 підбирань), Абальде (6+2 підбирання), Гаруба (6+3 підбирання), Феліс (6+1+2), Юль (2+1 підбирання), Хезонья (2+1+1), Дек (2 передачі).
Жальгіріс: Франсіско (33+3+11), Тубеліс (19+5+1), Слева (13+1+1), Райт (11+2 підбирання), Браздейкіс (10+1 підбирання), Улановас (8+2+1), Бірутіс (4+3+2), Ло (1+3+5).