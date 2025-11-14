Євроліга. Реал з Ленем програв Панатінаїкосу, Монако поступилося Црвені Звезді
Париж здолав Валенсію, Фенербахче виграв у Хапоеля
29 хвилин тому
Євроліга. 10-й тур
Црвена Звєзда – Монако 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15)
Црвена Звєзда: Добрич 22, Батлер 20, Ожелейє 14 + 5 підбирань, Міллер-Макінтайр 12 + 6 підбирань + 10 передач, Плавшич 5 + 6 підбирань, Дос Сантос 3, Мотеюнас 2, Давідовац 2
Монако: Джеймс 18 + 7 передач, Окобо 16, Блоссомгейм 11 + 7 підбирань, Штразель 9, Діалло 9 + 6 підбирань, Міротич 8, Тайс 4, Хейз 4
Фенербахче – Хапоель 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24)
Фенербахче: Хортон-Такер 15, Холл 14, Біберович 10, Колсон 10 + 5 підбирань, Бітім 7 + 2 перехоплення, Болдуїн 6, Меллі 6 + 10 підбирань, Бако 4, Бірч 2, Янтунен 1
Хапоель: Браянт 19 + 5 підбирань, Мотлі 14, Міцич 11, Блекні 8, Отуру 8 + 9 підбирань, Джонс 4, Вайнрайт 2, Малкольм 2
Реал – Панатінаїкос 77:87 (16:22, 22:30, 21:21, 18:14)
Реал: Тавареш 20 + 10 підбирань, Феліз 16, Абальде 8, Лайлз 7 + 5 підбирань, Маледон 6, Лень 4, Дек 4, Кампаццо 4 + 2 перехоплення, Океке 3 + 6 підбирань
Панатінаїкос: Шортс 19 + 6 передач, Фарід 16 + 8 підбирань, Слукас 15 + 7 передач, Осман 13, Нанн 8, Рогкавопулос 7, Ернангомес 5 + 11 підбирань, Мітоглу 4
Париж – Валенсія 90:86 (15:14, 22:35, 30:22, 23:15)
Париж: Хіфі 17 + 5 підбирань + 5 передач, Вілліс 15 + 5 передач, Еррера 13, Хоммес 11, Файє 8 + 6 підбирань, Мбайє 7, Морган 5 + 3 перехоплення, Докоссі 4, Аяйї 4, Оуттара 2, Кавальєр 2, Робінсон 2 + 5 передач
Валенсія: Томпсон 13, Тейлор 13 + 5 підбирань, Пуерто 11, Реуверс 10, Мур 9, Сіма 8, Монтеро 7, Бадіо 6, Сако 5, Кей 4, Праділья 0 + 7 підбирань
Маккабі – Басконія 89:83 (15:14, 22:35, 30:22, 23:15)
Маккабі: Ліф 19 + 7 підбирань, Хоард 17 + 11 підбирань, Соркін 13 + 9 підбирань + 6 передач, Кларк 11, Даутін 10, Вокер 10, Блатт 4, Райман 3, Бріссет 2 + 6 підбирань
Басконія: Луваву-Кабарро 19 + 6 підбирань, Сіммонс 12 + 4 передач, Діалло 11, Седекерскіс 9 + 5 підбирань, Спаньоло 7, Фріш 5, Діакіте 5 + 5 підбирань, Ховард 5, Новелл 4, Діоп 4, Куручс 2 + 2 перехоплення