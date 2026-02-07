Євроліга. Перемоги Мілана та Барселони, поразка Жальгіріса
Маккабі обіграв Црвену Звєзду
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Анадолу Ефес – Жальгіріс 92:82 (25:24, 22:21, 18:22, 27:15)
Ефес: Лойд (19 очок + 5 підбирань + 2 передачі), Дозер (14+1+2), Вайлер-Бабб (13+3+6), Османі (12+4+3), Лі (10+4+3), Хазер (7+2 підбирання), Свідер (6), Джонс (4+6 підбирань), Пуар'є (4+3+2), Їлмаз (3+1+1).
Жальгіріс: Тубеліс (22+5+3), Вільямс-Гросс (19+2+3), Райт (11+5+2), Ло (10+4 підбирання), Франсіско (9+2+5), Гєдрайтіс (3+1 передача), Бірутіс (2+5 підбирань), Браздейкіс (2+1+1), Буткевічюс (2+1+2), Улановас (2+1+1), Слева (3 підбирання + 3 передачі).
АСВЕЛ – Мілан 76:77 (22:20, 15:22, 16:25, 23:10)
АСВЕЛ: Ангола (23+5 підбирань), Селджаас (14+1 передача), Юртель (12+1+4), Вотсон (11+2+2), Ндіає (7+5 підбирань), Ажінса (4+2 підбирання), Ебуа (3+2 підбирання), Гаррісон (2+1+1), Вотьє (2 підбирання + 1 передача), Траоре (7 підбирань).
Мілан: Гудурич (18+1+7), Елліс (13+5+1), Лідей (12+4+2), Брукс (11+10+2), Данстон (7+2 підбирання), Букер (6+5 підбирань), Манньйон (5+1+2), Флаккадорі (3+1+1), Шілдс (2+1+2).
Црвена Звєзда – Маккабі Тель-Авів 82:83 (21:23, 19:26, 27:16, 15:18)
Звезда: Нвора (22+3+6), Батлер (16+3+5), Монеке (14+6+3), Оджелеє (11+5 підбирань), Калинич (7+2+2), Ізунду (4+5 підбирань), Яго (3), Давідовац (3+1 підбирання), Міллер-Макінтайр (2+2+8), Боломбой (6 підбирань).
Маккабі: Кларк (22+1+2), Соркін (15+8+1), Горд (15+7 підбирань), Бріссетт (14+8+1), Лундберг (7+4+3), Блатт (6+1+3), Сантос (4+3+2), Дібартоломео (2 підбирання + 1 передача).
Олімпіакос – Віртус Болонья 109:77 (24:23, 37:11, 28:16, 20:27)
Олімпіакос: Везенков (20+8+3), Дорсі (18+1 підбирання), Фурньє (11+2 підбирання), Джонс (10+3+2), Маккіссік (10+3+2), Джозеф (8+1+1), Пітерс (8+3 підбирання), Ворд (7+5+6), Мілутінов (7+7+1), Вокап (5+4+8), Холл (5+3 підбирання), Неціпоглу (2 підбирання).
Віртус: Олстон (16+3+4), Хекетт (14+2+2), Яллов (13+3+3), Едвардс (11+1+1), Смайлагич (7+3 передачі), Акеле (6+2 підбирання), Діарра (4+3 підбирання), Вільдоса (4+2+2), Феррарі (2+1+2), Н'янг (4 підбирання + 3 передачі).
Басконія – Барселона 91:97 (27:17, 24:31, 17:28, 23:21)
Басконія: Діакате (16+5+3), Луваву-Кабарро (12+1+5), Говард (11+4+2), Радзевічюс (10+3 підбирання), Сіммонс (10+2 підбирання), Оморуї (8+4+4), Спаньйоло (8+1 підбирання), Коруцс (6+4+4), Форрест (6+3+3), Діоп (2+2 підбирання), Фріш (2+1 підбирання).
Барселона: Парра (16+6+2), Шенгелія (16+4+3), Лапровіттола (15+1+4), Брісуела (14+1+3), Клайберн (14+3+4), Весели (8+6+4), Пантер (7+2+3), Норріс (4), Маркос (3), Ернангомес (2 підбирання), Саторанскі (2 підбирання + 1 передача).