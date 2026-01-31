Євроліга. Віртус вирвав перемогу у Монако, Жальгіріс програв Басконії
Црвена Звєзда засмутила Дубай
близько 1 години тому
Монако – Віртус / Фото - Eurohoops
30 січня відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату Євроліги сезону-25/26.
Монако програв італійському Віртусу. Сербська Црвена Звєзда впоралася з Дубаєм із ОАЕ.
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Монако – Віртус 82:84 (30:22, 21:22, 14:18, 17:22)
Црвена Звєзда – Дубай 95:92 (34:14, 10:27, 24:20, 27:31)
Басконія – Жальгіріс 102:91 (19:23, 27:22, 29:26, 27:20)
АСВЕЛ – Панатінаїкос 78:79 (17:15, 12:20, 17:20, 32:24)