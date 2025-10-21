Олег Гончар

Євроліга схвалила пропозицію відновити проведення матчів в Ізраїлі з 1 грудня 2025 року за умови нормалізації ситуації в регіоні, повідомляє basketnews.com.

Наразі ізраїльські команди – «Маккабі» та «Хапоель» із Тель-Авіва в Євролізі та єрусалимський «Хапоель» у Єврокубку – проводять домашні матчі на нейтральній території через воєнний конфлікт із Палестиною.

З 10 жовтня набула чинності угода про припинення вогню між сторонами. Євроліга уважно стежитиме за ситуацією, підтримуючи контакт із місцевою та міжнародною владою, клубами та іншими зацікавленими організаціями, щоб забезпечити безпеку.

Рішення про повернення матчів до Ізраїлю ухвалено після консультацій із клубами, які підтримали ініціативу за умови стабільності в регіоні.