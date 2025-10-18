Євроліга. Поразки Реала та Валенсії, перемога Панатінаїкоса
Хапоель мінімально переграв Париж
37 хвилин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Црвеза Звєзда – Реал 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22)
ЦЗ: Міллер-Макінтайр 18 + 8 передач + 8 підбирань, Нвора 18, Монеке 15 + 7 підбирань, Ожелеє 13, Калінич 10 + 7 підбирань + 5 передач, Ізунду 6, Мотеюнас 5, Давідовац 4, Дос Сантос 1
Р: Океке 16 + 8 підбирань, Хезонья 15, Лайлз 11, Абальде 7, Маледон 7 + 2 перехоплення, Феліз 5, Юль 4, Фернандо 3, Тавареш 3, Дек 2, Гаруба 2, Кампаццо 1
Монако – Валенсія 90:84 (27:22, 30:15, 14:25, 19:22)
М: Діалло 16 + 5 підбирань, Міротич 15 + 4 передач, Штразель 14, Тайс 10, Джеймс 9 + 8 передач, Недович 8, Блоссомгейм 8 + 7 підбирань, Хейз 6, Окобо 4 + 6 передач
В: Бадіо 18, Пуерто 13, Томпсон 10 + 6 передач, Руверс 10 + 10 підбирань, Де Ларреа 7, Тейлор 6, Костелло 6 + 5 підбирань, Праділья 5, Монтеро 3, Мур 2
Анадолу Ефес – Панатінаїкос 81:95 (21:22, 22:22, 10:26, 29:26)
А: Ларкін 18 + 5 передач, Доз’єр 15, Лойд 13, Смітс 7 + 5 підбирань, Кордіньє 5, Вайлер-Бебб 5 + 5 підбирань, Папаянніс 4, Османі 4, Джонс 4 + 6 підбирань, Свайдер 3, Бобуа 3
П: Осман 29 + 5 підбирань, Юртсевен 15, Грант 11 + 5 підбирань, Холмс 10 + 7 підбирань, Ернангомес 9, Шортс 7, Слукас 7 + 12 передач, Нанн 4, Калайцакіс 3 + 2 перехоплення
АСВЕЛ – Віртус 83:90 (24:21, 18:19, 22:21, 19:29)
А: Вотсон 24, Ндіає 11 + 7 підбирань, Де Коло 10, Джексон 9, Траоре 6, Ажинса 5, Масса 4 + 4 підбирань, Лайті 4, Нгуама 3, Вот’є 2
В: Едвардс 36, Пайола 14 + 4 передач, Смалайгич 13, Джаллоу 10, Діуф 4, Морган 3, Вільдоза 2 + 7 передач, Діарра 2
Париж – Хапоель 88:89 (25:26, 19:19, 26:21, 18:23)
П: Хіфі 23 + 5 передач, Робінсон 13, Вілліс 12, Файє 11 + 10 підбирань, М’Байє 8, Докоссі 6, Морган 5, Оуттара 5 + 6 підбирань, Еррера 3, Хоммес 2
Х: Отуру 18 + 9 підбирань, Міцич 12, Блекні 11, Мотлі 11, Браянт 10, Малкольм 8 + 5 передач, Енніс 7, Гінат 6 + 6 підбирань, Джонс 4 + 3 перехоплення, Вайнрайт 2
Басконія – Партизан 79:91 (20:22, 20:26, 24:18, 15:25)
Б: Діалло 20 + 6 передач, Луваву-Кабарро 19, Шаманич 13, Фріш 8, Спаньоло 7, Седекерскіс 5 + 5 підбирань, Діоп 4, Новелл 3 + 7 передач
П: К. Джонс 18 + 10 передач, Вашингтог 17, Паркер 14 + 9 підбирань, Т. Джонс 10 + 7 підбирань, Марінкович 9 + 2 перехоплення, Осетковскі 8, Браун 7, Бонга 7, Муурінен 1