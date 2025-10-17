Євроліга. Поразки Барселони та Баварії, перемога Мілана
Олімпіакос мінімально переграв Маккабі
близько 1 години тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Дубай – Барселона 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22)
Д: Петрушев 23 + 8 підбирань, Бейкон 20 + 6 підбирань, Бертанс 11 + 6 підбирань, Райт 11 + 6 передач, Кабенгеле 10 + 13 підбирань, Препелич 6, Абасс 2
Б: Шенгелія 19, Брізуела 19 + 5 підбирань, Весели 9, Клайберн 7, Парра 7 + 8 підбирань, Маркос 6 + 5 передач, Саторанскі 3, Морріс 2, Пантер 2, Ернангомес 2, Кейта 2
Жальгіріс – Мілан 78:89 (21:13, 21:26, 19:24 17:26)
Ж: Буткевичюс 20 + 5 підбирань, Вільямс-Госс 15, Райт 15 + 7 підбирань, Тубеліс 14 + 5 підбирань, Франсіско 8 + 6 передач, Слева 3, Браздейкіс 2, Бірутіс 1, Ло 0 + 6 передач, Улановас 0 + 3 підбирання
М: Елліс 15, Букер 15 + 7 підбирань, Річчі 15, Шилдс 15 + 5 передач, Гудурич 14 + 7 підбирань, Больмаро 10 + 7 підбирань + 4 передачі, Менніон 3 + 5 передач, Діоп 2, Данстон 0 + 2 підбирання
Фенербахче – Баварія 88:73 (14:20, 23:12, 25:14, 26:27)
Ф: Янтунен 15, Вілбекін 14 + 2 перехоплення, Болдуїн 13, Холл 10 + 5 підбирань, Жагарс 8, Колсон 7, Бірсен 6, Біберович 6, Меллі 4 + 4 підбираня, Махмутоглу 3, Бітім 2
Б: Обст 13 + 3 перехоплення, Майк 13, Габріель 13, Болдуїн 11 + 7 передач, Лучич 10, Хессуп 7, Гіффай 4 + 3 перехоплення, Маккормак 2, Кратцер 0 + 2 підбирання
Маккабі – Олімпіакос 94:95 (24:22, 24:18, 22:25, 24:30)
М: Даутін 24, Вокер 15 + 3 перехоплення, Хоард 12 + 10 підбирань, Соркін 12, Ліф 7, Сантос 7, Бріссетт 7 + 8 підбирань, Кларк 4, Блатт 3, Дібартоломео 3
О: Везеноков 23 + 10 підбирань, Мілутінов 23 + 5 підбирань, Дорсі 18 + 5 передач + 5 підбирань, Холл 8, Нілікіна 7, Ворд 6 + 8 передач, Лі 5, Папаніколау 3, Пітерс 2