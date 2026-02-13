Євроліга. Поразки Баварії та Барселони, розгром від Ефеса
Олімпіакос переграв Црвену Звєзду
близько 3 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Анадолу Ефес – Віртус 91:60 (22:19, 21:16, 21:10, 27:15)
А: Свайдер 22, Лі 18, Османі 13 + 7 підбирань, Дозьєр 10, Хазер 10, Пуар’є 6, Лойд 4, Джонс 4, Кордіньє 1
В: Морган 12, Смалайгіч 12, Джаллоу 8 + 8 підбирань, Едвардс 8, Діуф 7, Вільдоза 6, Ньянг 2, Феррарі 2, Діарра 1
Маккабі – Баварія 111:106 OT (26:20, 25:25, 23:33, 25:21, 12:7)
М: Соркін 21 + 7 передач, Блатт 20 + 9 передач, Рейман 16, Хоард 14 + 11 підбирань, Лундебрг 13 + 6 передач, Кларк 10, Бріссетт 7 + 8 підбирань, Лаві 5, Сантос 3, Дібартоломео 2
Б: Обст 33, Маккормак 17 + 8 підбирань, Дімітрієвич 15 + 10 передач, Гіффай 15. Ретен-Мейс 9, Холлатц 5 + 7 передач, Майк 4, Хессуп 4, Гебріел 4 + 7 підбирань
Олімпіакос – Црвена Звєзда 92:86 (24:20, 25:25, 23:23, 20:18)
О: Везенков 23 + 8 підбирань, Фурньє 18, Дорсі 17, Ворд 7, Мілутінов 6, Волкап 5 + 10 передач, Маккісік 5, Джонс 4, Нілікіна 3, Пітерс 2, Холл 2
ЦЗ: Нвора 21, Батлер 15, Міллер-Макінтайр 11 + 8 передач. Боломбой 9, Монеке 9 + 8 підбирань, Мотеюнас 9, Калінич 6, Ізунду 4, Ожелей 2
Валенсія – АСВЕЛ 82:67 (22:17, 22:16, 19:12, 19:22)
В: Монтеро 14, Томпсон 14 + 4 передачі, Тейлор 10, Бадіо 10, Руверс 7, Кей 7, Костелло 5 + 5 підбирань, Сако 5, Пуерто 4, Мур 3, Праділья 2, Де Ларреа 1
А: Джексон 20, Ебуа 10 + 8 підбирань, Ангола 8 + 2 перехоплення, Сельяш 8, Траоре 7 + 7 підбирань, Ндіайє 4, Харрісон 4 + 7 передач, Ажинса 3, Атамна 2, Ертель 1
Барселона – Париж 74:85 (18:21, 25:18, 12:28, 19:18)
Б: Брізуела 15, Лапровіттола 11 + 4 передачі, Шенгелія 11, Клайберн 9, Кейл 8, Ернангомес 7 + 8 підбирань, Фалль 4, Норріс 4 + 9 підбирань, Парра 3, Весели 2
П: Хіфі 21, Робінсон 18, Стівенс 15, Роден 10, Еррера 9, Морган 6, Мбайє 2, Кавальєр 2, Докоссі 2 + 9 підбирань