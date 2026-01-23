Євроліга. Реал з Ленєм обіграв Монако, Баварія завдала поразки Валенсії, Мілан поступився Жальгірісу
Маккабі переміг Панатінаїкос
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Анадолу Ефес – Олімпіакос 68:74 (13:25, 18:23, 20:10, 17:16)
Ефес: Дозер (16 очок + 1 підбирання + 2 передачі), Лі (13+ передач), Османі (10+7+1), Кордіньє (8+3+1), Вайлер-Бабб (6+3+6), Джонс (6+7 підбирань), Смітс (4+4+1), Свідер (3), Дессер (2+3 підбирання).
Олімпіакос: Везенков (19+5+1), Дорсі (11+2 передачі), Фурньє (11+3+2), Холл (10+7 підбирань), Ворд (9+4+2), Вокап (6+4+9), Пітерс (4+1+1), Джонс (2+2 підбирання), Папаніколау (2+4+3).
Маккабі Тель-Авів – Панатінаїкос 75:71 (20:21, 22:18, 17:21, 16:11)
Маккабі: Лундберг (16+1 підбирання), Блатт (15+3 передачі), Соркін (13+8+3), Кларк (9+1+1), Сантос (5+3 підбирання), Горд (4+6+2), Бріссетт (4+7 підбирань), Даутін (4+1+1), Райман (3+2 підбирання), Ліф (2+4 підбирання).
Панатінаїкос: Грант (14+2+1), Рогкавопулос (13+4 підбирання), Шортс (13+3+7), Холмс (11+9 підбирань), Ернангомес (7+13 підбирань), Толіопулос (5+2+2), Самодуров (4+2 підбирання), Фарід (2), Юртсевен (2+1 підбирання), Слукас (4 підбирання + 1 передача).
Баварія – Валенсія 93:89 (22:24, 31:20, 26:26, 14:19)
Баварія: Лучич (19+4+3), Джессап (16+3+1), Майк (14+6+3), Обст (12+3+2), Дімітрієвич (12+3+7), Да Сілва (8+4+1), Гебріел (4+4 підбирання), Фойгтманн (3+5+4), Гіффі (3+1+1), Кратцер (2+1 підбирання).
Валенсія: Тейлор (20+6+1), Монтеро (13+3+8), Рюверс (12+2+1), Бадіо (10+4+4), Томпсон (9+2+3), Лопес-Аростегі (7+3 підбирання), Кі (6+3+1), Праділья (5+3+2), Костелло (3+7+1), Сако (2), Де Ларреа (2).
Мілан – Жальгіріс 82:86 (22:19, 22:26, 23:17, 15:24)
Мілан: Шілдс (27+5+4), Нібо (12+11+2), Гудурич (12+1 передача), Лідей (10+3 підбирання), Брукс (9+5+1), Больмаро (7+3 передачі), Елліс (2+1+4), Річчі (2+2 підбирання), Букер (1+3 підбирання).
Жальгіріс: Франсіско (25+2+6), Ло (17+1), Буткевічюс (11+2+1), Райт (10+6+2), Тубеліс (8+3 підбирання), Улановас (6+3 підбирання), Слева (4+2+1), Гєдрайтіс (3+2+3), Браздейкіс (2+1 передача).
Реал Мадрид – Монако 90:78 (23:13, 31:18, 17:22, 19:25)
Реал: Лайлс (20+7+1), Кампаццо (17+1+10), Тавареш (13+10 підбирань), Хезонья (12+4+2), Гаруба (11+3+3), Абальде (8+1+2), Океке (3+1 підбирання), Феліс (2+1+1), Юль (2+2 передачі), Лень (2 + 1 блокшот), Дек (2 підбирання + 1 передача).
Монако: Джеймс (17+6+7), Міротич (15+6+1), Стразель (12+2+2), Тайс (12+3+1), Блоссомгейм (5+2 підбирання), Діалло (4+4+1), Тарпі (4+1 підбирання), Недович (2+1 підбирання).
Париж – Дубай 79:99 (21:27, 11:25, 23:22, 24:25)
Париж: Роден (19+1 підбирання), Робінсон (13+3+5), Уаттара (10+1+2), Хіфі (10+1+2), Еррера (8+1+1), Гоммс (6+1+1), Стівенс (4+2 підбирання), Докоссі (4+3 підбирання), Шармен (2+3 підбирання), Фає (2+6 підбирань), М'Бає (1+1+1), Кавальєр (6 підбирань + 3 передачі).
Дубай: Петрушев (21+9+3), Кабангеле (17+6+3), Бейкон (13+4+5), Муса (13+3+1), Аврамович (10+3+7), Райт (6+3+6), Абасс (6+5 підбирань), Препелич (6), Андерсон (4+1 підбирання), Каменяш (3+3+1).