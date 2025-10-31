Євроліга. Реал та Жальгіріс влаштували розгроми в 8-му турі
Црвена Звезда сенсаційно обіграла Маккабі, Валенсія мінімально здолала Дубай
близько 1 години тому
Жальгіріс — АСВЕЛ — 96:59 (26:15, 22:20, 25:9, 23:15)
Жальгіріс: Франсіско 15 + 7 передач, Райт 14 + 7 підбирань, Тубеліс 11 + 5 підбирань, Ло 11, Сірвідіс 10, Бірутіс 8, Рубставічюс 8, Мікалаускас 5 + 5 передач, Слева 5, Буткевічюс 5, Улановас 4 + 4 передач + 2 перехоплення
АСВЕЛ: Вотсон 14, Селяяс 8, Лайті 7, Ндіайє 6, Траоре 6, Вот’є 5, Нгуама 5, Ажінса 4, Де Коло 2 + 3 перехоплення, Атамна 2
Маккабі — Црвена Звезда — 92:99 (26:33, 22:25, 23:19, 21:22)
Маккабі: Хоард 20 + 6 підбирань, Вокер 18, Бріссетт 12 + 5 передач, Соркін 11 + 5 підбирань, Даутін 8 + 4 передач, Ліф 7 + 6 підбирань, Блатт 7, Сантос 6, Кларк 3
Црвена Звезда: Міллер-Макінтайр 23 + 12 передач, Монеке 16 + 8 підбирань, Ізунду 15 + 7 підбирань, Мотеюнас 11, Ожелейє 9, Калинич 9, Давідовац 7 + 5 підбирань, Дос Сантос 3, Мільєнкович 3
Валенсія — Дубай — 80:78 (23:20, 15:21, 22:23, 20:14)
Валенсія: Тейлор 19 + 6 підбирань, Мур 15 + 6 підбирань, Бадіо 12, Томпсон 9, Костелло 8 + 5 підбирань, Монтеро 7 + 7 передач, Праділья 5, Реуверс 3, Сако 2 + 8 підбирань
Дубай: Елліс 18, Петрушев 17 + 4 перехоплення, Бейкон 10, Кабенгеле 9 + 8 підбирань, Райт 7 + 6 передач, Бертанс 6, Кондич 6, Андерсон 5
Баварія — Віртус — 86:70 (18:15, 23:23, 20:17, 25:15)
Баварія: Обст 21, Майк 17 + 2 перехоплення, Хессуп 12, Фойгтманн 10 + 6 підбирань, Да Сілва 9 + 5 підбирань, Дінвідді 6 + 3 передач, Лучич 4, Габріел 2, Болдуїн 2
Віртус: Смалайгич 17 + 3 перехоплення, Едвардс 16, Олстон 10 + 5 підбирань, Джаллоу 9 + 9 підбирань, Тейлор 5, Ньянг 4, Морган 4, Вільдоза 2 + 5 передач, Діарра 2, Діуф 1
Мілан — Париж — 86:77 (23:15, 24:12, 20:26, 19:24)
Мілан: Букер 13, Брукс 12, Менніон 10, Шилдс 10 + 7 підбирань, Річчі 9 + 10 підбирань, Сестіна 8, Гудурич 7, Елліс 7 + 8 передач, Данстон 6, Больмаро 4
Париж: Хіфі 24 + 6 підбирань, Робінсон 11, Еррера 11, Оуттара 7 + 5 підбирань, Вілліс 7, Файє 6 + 5 підбирань, М’Байє 4, Бако 3, Айяйї 2, Хоммес 2
Реал — Фенербахче — 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23)
Реал: Лайлз 14 + 5 підбирань, Тавареш 13 + 9 підбирань, Кампаццо 11 + 6 передач, Гаруба 10 + 4 блок-шоти, Абальде 9, Хезонья 5, Дек 5 + 5 підбирань, Прочіда 2, Юль 0 + 2 перехоплення
Фенербахче: Болдуїн 14, Бако 10, Хортон-Такер 10 + 6 підбирань, Колсон 7 + 3 перехоплення, Бітім 5, Холл 4, Меллі 3 + 4 підбирань, Вілбекін 2, Біберович 2, Берч 1