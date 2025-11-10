Євроліга заборонила Монако підписувати нових гравців і тренерів
Клуб звинувачують у прострочених боргах
близько 2 годин тому
Фото: A.S. Monaco Basket
Французькому клубу Монако заборонено реєструвати нових гравців і тренерів через порушення фінансових правил. Повідомляє офіційний сайт Євроліги.
За даними Євроліги, незалежна комісія з фінансового контролю передала справу на розгляд фінансової палати. Клуб звинувачують у прострочених боргах, непред’явленні необхідних документів та недостатній співпраці з лігою.
Тимчасова заборона діятиме до остаточного рішення фінансової палати та вступає в силу негайно.
