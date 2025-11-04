Юта вирвала перемогу у Бостона, перемоги Лейкерс та Денвера
Мілуокі виграло у Індіани, Даллас програв Рокетс
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Бруклін – Міннесота 109:125 (28:28, 31:35, 29:28, 21:34)
Бруклін: Томас 25, Клекстон 19 + 8 підбирань + 7 передач, Клауні 15, Мартін 12, Менн 7 – старт; З. Вільямс 14, Вілсон 7, Сараф 5, Шарп 3 + 7 підбирань, Демін 2, Вольф 0, Лідделл 0, Траоре 0.
Міннесота: Дівінченцо 25 + 9 підбирань, Макденіелс 22, Рендл 19 + 11 підбирань + 10 передач, Гобер 15 + 12 підбирань, Конлі 9 + 7 передач – старт; Рід 21, Діллінгем 7, Шеннон 3, Кларк 2, Міллер 2, Хайленд 0, Беранже 0.
Індіана – Мілуокі 115:117 (22:31, 31:25, 24:28, 38:33)
Індіана: Сіакам 32 + 8 передач, Джексон 21 + 10 підбирань, Уокер 18 + 8 підбирань, Несміт 17 + 7 підбирань, Джексон 7 – старт; Шеппард 5, Бредлі 4, Ферфі 3, Денніс 3, Пітер 3, Робінсон-Ерл 2, Хафф 0, Маккланг 0.
Мілуокі: Я. Адетокумбо 33 + 13 підбирань, Грін 13, Трент 11, Роллінз 10 + 7 передач + 7 втрат, Тернер 9 + 7 підбирань + 5 блок-шотів – старт; Кузма 15, Ентоні 11, Портіс 8, Прінс 6, Сімс 1, Коффі 0.
Бостон – Юта 103:105 (25:21, 21:15, 26:38, 31:31)
Бостон: Браун 36, Прітчард 18, Уайт 10 + 6 передач, Кета 9 + 8 підбирань, Майнотт 2 – старт; Саймонс 15, Буше 5, Хаузер 4, Гарза 2, Гонсалес 2, Шайєрман 0, Тіллман 0.
Юта: Джордж 31, Маркканен 20 + 9 підбирань, Нуркіч 11 + 11 підбирань, Михайлюк 9, Хендрікс 2 – старт; Філіповські 13 + 8 підбирань, Клейтон 7 + 6 передач, Лав 5 + 7 підбирань, Бейлі 4, Харклесс 3.
Нью-Йорк – Вашингтон 119:102 (22:30, 35:24, 41:24, 21:24)
Нью-Йорк: Таунс 33 + 13 підбирань, Брансон 16 + 9 передач, Анунобі 16 + 5 перехоплень, Шемет 11, Бріджес 10 – старт; Кларксон 15, Харт 12 + 10 підбирань, Макбрайд 3, Колек 2, Ябуселе 1, Хукпорті 0, Діавара 0, Дадьє 0.
Вашингтон: Сарр 19 + 8 підбирань + 7 передач, Джордж 15, Кулібалі 15 + 7 підбирань, Макколлум 5, Шемпені 4 – старт; Кісперт 15, Джонсон 10, Беглі 6 + 7 підбирань, Бренем 5, Вукчевич 4, Уітмор 2, Гілл 2, Керрінгтон 0 + 7 передач + 5 втрат, Райлі 0, Джонсон 0.
Х’юстон – Даллас 110:102 (24:28, 34:27, 23:23, 29:24)
Х’юстон: Томпсон 27, Шенгюн 26 + 11 підбирань + 6 передач, Дюрент 21, Ісон 15, Окоги 2 – старт; А. Холідей 6, Шеппард 5, Капела 4 + 8 підбирань, Адамс 4 + 9 підбирань, Тейт 0.
Даллас: Вашингтон 29 + 12 підбирань, Крісті 17 + 6 передач, Геффорд 14, Флегг 12, Томпсон 5 – старт; Рассел 10 + 12 передач, Маршалл 9, Сіссе 4, Вільямс 2, Харді 0, Пауелл 0, Калеб Мартін 0.
Мемфіс – Детройт 106:114 (25:32, 23:26, 26:25, 32:31)
Мемфіс: Джарен Джексон 21, Морент 18 + 10 передач + 5 втрат, Лендейл 13, Веллс 4, Колдуелл-Поуп 2 – старт; Кауард 17, Спенсер 13, Альдама 11, Ст Вільямс 4, Бессі 3 + 10 підбирань.
Детройт: Каннінгем 33 + 8 передач, Стюарт 26 + 14 підбирань + 4 блок-шоти, Дюрен 14 + 9 підбирань, Д. Робінсон 11, Томпсон 9 – старт; Холланд 14, Леверт 4, Грін 3, Рід 0.
Денвер – Сакраменто 130:124 (39:30, 33:33, 32:30, 26:31)
Денвер: Йокіч 34 + 7 підбирань + 14 передач, К. Браун 21, Гордон 20 + 7 підбирань, Дж. Мюррей 15 + 7 підбирань + 7 передач, К. Джонсон 10 – старт; Б. Браун 13, Валанчюнас 8, Хардуей 5, Стротер 4, Вотсон 0.
Сакраменто: Вестбрук 26 + 12 підбирань + 6 передач + 6 втрат, Дерозан 19, Шрьодер 18 + 9 передач, Лавін 15, Сабоніс 13 + 17 підбирань – старт; Елліс 15, Юбенкс 10, Кліффорд 8, Картер 0.
Портленд – Лейкерс 115:123 (33:24, 20:28, 33:38, 29:33)
Портленд: Авдія 33 + 5 втрат, Шарп 23 + 7 підбирань, Камара 14 + 7 підбирань, Холідей 8 + 6 передач, Клінган 2 – старт; Грант 18, Мюррей 6, Р. Вільямс 6, Сіссоко 5, Лав 0.
Лейкерс: Ейтон 29 + 10 підбирань, Хатімура 28, Ларевія 11 + 6 передач, Смарт 9 + 5 втрат, Кнехт 8 – старт; Сміт 25 + 6 передач, Джеймс-молодший 5 + 6 передач, Вандербілт 4, Хейс 4.
Кліпперс – Майамі 119:120 (30:32, 41:34, 24:37, 24:17)
Кліпперс: Харден 29 + 7 підбирань + 8 передач + 7 втрат, Ленард 27, Біл 12, Д. Джонс 12, Зубац 9 + 18 підбирань – старт; Коллінз 12, Данн 10, Б. Лопес 5, Пол 3, Батюм 0.
Майамі: Адебайо 25 + 10 підбирань, Пауелл 21 + 5 втрат, Віггінс 17, Мітчелл 8 + 9 передач, Ларссон 7 – старт; Вейр 16, Фонтеккйо 11, Йовіч 7, Хакес 6, Сміт 2.