Олег Гончар

Розігруючий Лейкерс Лука Дончич набрав 44 очки, 12 підбирань та 6 передач у переможному матчі з Мемфісом (117:112).

Для Луки це вже третій поспіль матч з 40+ очками.

Цей перформанс увійшов в історію НБА, оскільки Дончич став лише другим гравцем, якому вдалося набрати 40+ очок у трьох стартових матчах сезону поспіль. Першим був легендарний Вілт Чемберлен, який у сезоні 1962/63 тримав таку серію протягом семи ігор, а в 1961/62 – п’яти поспіль.

Середня статистика Дончича за перші три поєдинки вражає: 45,3 очка, 11,7 підбирання та 7,7 передачі за гру.

Зазначимо, що через травму Дончич зіграв лише в трьох матчах сезону.