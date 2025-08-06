Захисник збірної України Ілля Тиртишник в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про підготовку команди до матчів прекваліфікації чемпіонату світу-2027:

Як і у всіх збірних часу не так багато, ми зібрались 14 липня, 3 тижні до підготовки, ми провели чотири матчі. Я вважаю, що ми зробили все можливе, щоб підготуватися саме до чотирьох ігор (прекваліфікації), які на цей етап сезону є найважливішими для нас.

Про контрольні матчі

Головне, що казав (тренер): ми повинні забути про ці чотири контрольні поєдинки і думати лише про наступні чотири, бо вони найважливіші. Кожен з товариських поєдинків був дуже різний за запалом, тому що дві гри з Нідерландами були зіграні за два дні — інше фізичне навантаження. А гра з Хорватією зовсім іншого рівня, гравці вищого класу. Айнарс сказав, що треба працювати більше над втратами, бо чим більше ми втрачаємо м'яч, тим більше атак у суперника. Це найголовніше, на чому він акцентує увагу. Я вважаю, що ми достатньо добре з цим справлялись, звісно були помилки, але баскетбол не безпомилкова гра, тому будемо працювати над цим далі.

Про суперників по групі та перший поєдинок

Вже два тренування провели в Швейцарії, вже більш націлені на цього суперника, дивились їхні комбінації, як вони грають і в захисті, і в нападі. Готувались до цієї команди. Швейцарці будуть грати вдома, вони програли на виїзді Словаччині і в них ця гра дуже важлива. Нам треба бути готовими перші 5-10 хвилин показати фізичну боротьбу, бо як всі знають, команди вдома грають набагато краще, для вболівальників. Треба бути готовими до цього та бути більш фізичними, ніж вони.

Про статус фаворита (рейтинги)

Ми взагалі не думаємо про ці рейтинги, бо на цьому етапі вони не важливі. Ми повинні готуватися до кожного суперника, бо якщо ми будемо думати, що ми на 30 позицій вище, якщо ми десь розслабимось, це буде поганим жартом для нас. Тому ми про це не думаємо, виходимо грати фізично та готуємось вигравати кожну гру.

Про склад заявки

Звісно, коли не приїжджають гравці високо рівня – для збірної це удар. Але я вважаю, що це не проблема нас як гравців. Ми приїхали, працюємо, розуміємо в якому ми складі і сфокусовані на тому, як маємо грати цим складом. Ми не можемо казати, що десь погано зіграли чи щось не виходить тому, що хтось не приїхав. Ми тренуємось і граємо цими гравцями, які є і готові до цього.

Про молодь у збірній

Так, для них це гарна можливість. Якби мені було 19-20 років, для мене це була б дуже велика честь викликатись у національну збірну і навіть якщо вони отримають десь менше часу, просто тренуватись з національною – це дуже велика честь. Я вважаю, що у них є шанс вийти (на майданчик), шанс показати себе. Зіграти проти збірних Швейцарії та Словаччини – це дуже гарна можливість. На товариських іграх вони отримували свої шанси, і вважаю, що вони достатньо добре впоралися з цим.

Про найпроблемнішу позицію

На жаль, позиція центрового – наша найбільша проблема. Слава [Кравцов] у нас єдиний номінальний центровий і через це Славі Боброву треба зі своєї 4 позиції важкого форварда переходити грати центрового, бо більше нікому. Цю позицію також може закрити Артем Ковальов, але ми до цього готові, тренувалися в такому складі. Тренер теж це розуміє – ми готові.

Розклад матчів збірної України у прекваліфікації ЧС-2027.