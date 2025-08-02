Форвард збірної України з баскетболу В’ячеслав Бобров в інтерв’ю ФБУ висловився про контрольні матчі з Нідерландами та підготовку до прекваліфікації чемпіонату світу-2027:

Ці дві контрольні гри з Нідерландами показали, як ми можемо грати. Тренерський штаб розподілив ігровий час між всіма гравцями, дивилися різні п’ятірки, тому що ми розуміємо, що у нас не так багато є «великих» в передній лінії. Випробовували всі варіації – здвоєний центр, легкими форвардами.

Думаю, ми знайдемо необхідні ключі для перемоги. Ми всі приїхали перемагати. Ми не вийшли на Євробаскет-2025, тому маємо зараз докласти всі зусилля, щоб виграти всі ці чотири гри. Я розумію, що буде важко. Просто треба вірити в себе, слухати, що каже тренер і сподіваюсь, все у нас вийде.

В збірній все добре, майже всі набрали свої кондиції. Намагались з Нідерландами грати фізично, вони намагались давити нас активним пресингом, але ми виграли підбір в першому матчі, небагато програли в другому. В кожній грі намагались давати «фізику», адже коли щільно грали в захисті, у них одразу були втрати, у нас були відриви і легкі очки.

Ми не хочемо показувати все що ми награємо на тренуванні. Думаю, двох ігор у Хорватії буде нам достатньо. Вважаю, тренер дасть нам трішки свободи, щоб подивитись в яких ми кондиціях зараз, плюс награти ті зв’язки, які є на тренуваннях.

Молоді гравці потроху входять в ігровий процес, почали їх підключати в ігрові моменти. Спочатку Сушкіну та Сипалу дали трішки відпочити після не дуже вдалого чемпіонату Європи, перезагрузитись головою, але з кожним днем хлопці все більше адаптуються, тренери їм допомагають фізично і ментально підготуватись, акцентують на моментах, в яких їм ще треба додати. Ми ветерани їм допомагаємо підказками. Крок за кроком вони переходять від молодіжного баскетболу вже до дорослого.