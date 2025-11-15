Олег Гончар

Запоріжжя в рамках регулярного чемпіонату Суперліги перемогло Черкаські Мавпи 78:66.

Черкаські Мавпи, які вперше грали без завершившого кар’єру Андрія Агафонова, провалили старт. Після шести хвилин гри рахунок був 3:16 на користь Запоріжжя — не йшли кидки у Лєва Кошеватського та Кирила Марченка. У другій чверті перевага господарів сягнула 20 очок.

Гра вирівнялася в другій половині, але Запоріжжя утримувало контроль і довело справу до перемоги. Таріг Ейса оформив дабл-дабл: 19 очок, 13 підбирань, 6 передач. Антон Буц додав 16 очок і 8 підбирань. У Черкаських Мавп найрезультативнішим став Даніїл Пирогов з 14 очками.

Суперліга. Регуярний чемпіонат

Запоріжжя — Черкаські Мавпи 78:66 (20:11, 23:16, 19:15, 16:24)

Запоріжжя: Ліщина 8 + 5 підбирань, Метьюз 15 + 5 підбирань, Ейса 19 + 13 підбирань + 6 передач, Ловінгс 9 + 5 підбирань + 6 передач, Буц 16 + 8 підбирань + 4 перехоплення – старт; Величко 11, Кіктєв 0 + 5 підбирань, Кліманов 0, Терьохін 0, Суркіс 0

Черкаські Мавпи: Марченко 9, Голенко 2, Дібіамака 13, Гемлін 8 + 7 підбирань, Кошеватський 13 + 7 передач – старт; Пирогов 14 + 8 підбирань, Холод 7 + 7 підбирань, Упир 0, Фесун 0