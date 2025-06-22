Жіноча команда України визначилася зі складом на чемпіонат світу-2025 з баскетболу 3x3, який пройде з 23 по 29 червня у монгольському Улан-Баторі:

Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус

Відзначимо, що підопічні Юрія Процюка зіграють у групі D з Німеччиною, Іспанією, Монголією та Бразилію. Ігри у квінтеті пройдуть 24 та 26 червня.

Нагадаємо, що чемпіон НБА визначиться у сьомому матчі.