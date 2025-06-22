Збірна України назвала склад на чемпіонат світу-2025
Змагання пройдуть з 23 по 29 червня у Монголії
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Жіноча команда України визначилася зі складом на чемпіонат світу-2025 з баскетболу 3x3, який пройде з 23 по 29 червня у монгольському Улан-Баторі:
Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус
Відзначимо, що підопічні Юрія Процюка зіграють у групі D з Німеччиною, Іспанією, Монголією та Бразилію. Ігри у квінтеті пройдуть 24 та 26 червня.
Нагадаємо, що чемпіон НБА визначиться у сьомому матчі.