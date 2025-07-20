Чоловіча молодіжна збірна України (U-20) завершила свій виступ на чемпіонаті Європи у Дивізіоні А без жодної перемоги. У матчі за 15-те місце наша команда драматично поступилася Фінляндії з рахунком 82:84.

Українці впевнено розпочали зустріч, вигравши першу чверть з перевагою у 17 очок, однак не змогли втримати темп і зрештою втратили перемогу в самій кінцівці. Ця поразка стала сьомою поспіль для команди на турнірі.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіон А

Матч за 15-16 місця. Іракліон, Греція

Україна - Фінляндія 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

Україна: Колаволе 8, Упир 3, Лохманчук 25 + 5 підбирань, Йяму 5 + 8 підбирань, Кузнецов 0 – старт; Сушкін 26, Ліщина 7, Ситар 5 + 14 підбирань, Бутко 3, Романиця 0

До цього «синьо-жовті» поступилися Німеччині (62:64), Бельгії (55:65), Італії (60:80), Сербії (61:75), Чехії (65:85) та Ісландії (67:88), через що вилетіли з Дивізіону А.

Таким чином, Україна стала останньою – 16-ю командою Євробаскету U-20 і наступного року виступатиме в Дивізіоні В.