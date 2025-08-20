Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський зазначив, що у складі Маккабі Тель-Авів виступають футболісти високого рівня, які захищають кольори своїх національних збірних.

Наставник також наголосив, що обидві команди перебувають у рівних умовах, адже не мають можливості проводити єврокубкові поєдинки на рідних аренах. За словами Шовковського, ключовим фактором у протистоянні стане індивідуальна майстерність гравців та грамотна підготовка до суперника.

«Давайте говорити відверто: ми схожі з Маккабі, але лише у тому, що через ситуацію, що склалася у наших країнах, ми не можемо приймати матчі на своїх стадіонах та при своїх уболівальниках. А різниця у тому, що 15-16 футболістів Маккабі грають за свої національні збірні, причому різні. Команда достатньо збалансована, швидка, грає в гострий, атакувальний футбол, добре комбінує, чудово використовує швидкості, фланги.

Безумовно, ми дивилися їхні матчі з Пафосом та Хамрун Спартанс, можу сказати, що це буде цікаве протистояння, де усе вирішуватиме індивідуальна майстерність та те, як команди підготуються до цієї гри», — сказав Шовковський на прес-конференції.