Бігмен збірної України з баскетболу Артем Ковальов поділився думками з пресслужбою ФБУ про заключний матч прекваліфікації чемпіонату світу-2027 зі Словаччиною:

Я не був у збірній більше року, дуже скучив. Раніше (в лютому) у мене була травма, яка не дозволила приїхати. Зараз я дуже радий захищати кольори збірної на міжнародному рівні.

В Братиславі треба бути готовими до агресивної гри словаків в захисті, вони також агресивно атакують. Ми зробили багато помилок у першому матчі – вважаю, що могли вигравати впевненіше. Ми зробили роботу над помилками і будемо показувати гарну гру.

В цьому складі я граю на позиції пʼятого номера, хоча ще два роки тому не думав, що можу грати на позиції центрового. Але зараз мені дуже комфортно грати на позиції центрового, адже я навіть більше знаходжуся у грі. В цьому складі збірної України захист – це перше, що від мене хоче тренер.

Їхні центрові Павелка та Железняк – габаритні гравці, але це, як плюс, так і мінус. Вони не дуже швидкі, тому їх можна пробувати обігравати з поля. Також у них немає кидка, тому можна більше допомагати маленьким у захисті.

Команда налаштована на цей матч, але до гри ми взагалі не думаємо про всі ці математичні варіанти. В команді склалася дуже гарна хімія, я скучив за цим, адже в клубі такого не буває. Тут ми всі знаємо один одного по пʼять-десять років. Але хімія це добре, також важливо, що ми знаходимося в фокусі перед матчем проти Словаччини.