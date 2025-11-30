Збірна України здобула другу перемогу у кваліфікації ЧС-2027
Підопічні Айнарса Багатскіса обіграли Данію
близько 13 годин тому
Фото: FIBA
Чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у кваліфікації чемпіонату світу-2027, впевнено перегравши Данію.
Найрезультативнішим гравцем у складі синьо-жовтих став Олександр Ковляр, який набрав 28 очок, а також виконав 11 асистів.
Відбір на ЧС-2027
Україна — Данія 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25)
Наступні поєдинки кваліфікації синьо-жовті проведуть 27 лютого та 2 березня 2026 року — суперником буде збірна Іспанії.
Збірна України в ослабленому складі несподівано здолала Грузію.