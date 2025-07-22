Олег Гончар

Зірковий захисник Портленд Трейл Блейзерс Деміан Ліллард в Instagram висловив захоплення абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) після його перемоги над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Ліллард опублікував короткий, але промовистий коментар: «Шануйте легенду».

Нагадаємо, раніше Усик здобув перемогу нокаутом у п’ятому раунді, вдруге ставши абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Цей тріумф укріпив статус українця як одного з найкращих боксерів сучасності — наразі він найтитулованіший суперважковаговик в історії.

Стало відомо, що Дюбуа запізнився на бій з Усиком, оскільки був на вечірці.

Ентоні Джошуа також раніше віддав шану Усику за перемогу над Дюбуа.