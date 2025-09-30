Олег Гончар

Офіційний зріст центрового Сан-Антоніо Спьорс Віктора Вембаньями перед стартом сезону НБА 2025/2026 становить 223,5 см без взуття. Про це повідомляє Basket News.

Під час медіадня виміри показали, що 21-річний француз додав 2,5 см порівняно з минулим роком, коли його зріст був 221,0 см. Журналіст Браян Віндхорст раніше зазначав, що у взутті зріст Вембаньями сягає 226,0 см, тоді як Майк Фінгер повідомляв про 222,3 см.

Остання офіційна вага гравця становить 106,5 кг.

