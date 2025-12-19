Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Богдан Борковський прокоментував biathlon.com.ua виступ у спринті на етапі Кубка світу у французькому Ансі:

Фанати тут просто на неймовірному рівні. Дуже багато людей збирається на біатлон, всі підкрикують. Ти навіть не можеш чути своїх думок, тому що вболівальники це все перекривають. І, загалом, дуже-дуже позитивні емоції після сьогоднішнього старту, тому що досить непогано сьогодні біглося. Мене дуже порадувало, що я зміг заїхати в топ-30, це для мене вперше, і тим паче досить непоганою видалася стрільба, і я дуже радий цьому результату.

Ви вперше виступали у гонці Кубку світу в Ансі, Ваші враження від цього стадіону.

Так, сьогодні гонка видалась дуже неймовірна. Стадіон у Франції дуже-дуже цікавий. Траса зовсім нелегка. Тим паче сьогодні були досить складні погодні умови, тому що передбачався дощ, але все ж таки його не було. Це дуже сильно нам допомогло, тому що траса і так сильно розбивалася, адже досить тепла погода.

Знов один промах, втім сьогодні багато спортсменів хибило, прокоментуйте свою роботу на вогневих.

Так, знову був один промах, саме на лежці. На лежці я відчуваю деяку невпевненість в собі, тому що інколи в мене виходить стрільба лежачі, інколи – ні, і ця нестабільність саме породжує мою невпевненість. Але гадаю, що з часом я попрацюю над цим разом з тренерами. У нас зараз після цього етапу буде збір, сподіваюся, що ми попрацюємо з гвинтівками, що до наступних змагань я буду більш готовим саме в стрілецькому плані. І також, звісно, хочеться поліпшувати швидкість на дистанції, у нас буде час, і ми будемо це все покращувати.

На першому колі Ви показали кращу швидкість в команді, а ось останнє коло було повільнішим, чого не вистачає на фініші?

Стосовно першого кола, я нічого не можу сказати. Лижі працювали добре, я собі просто працював по дистанції. Потім все ж таки, спортсмени починають втрачати швидкість і сили, тому що це природньо. Можливо, десь треба набагато швидше працювати по дистанції, але це, можливо, на сьогоднішній день мій максимум. Тому треба бути задоволеним цим, але обов'язково прогресувати. Я цього хочу, і ми будемо працювати разом з командою. Гадаю, що в нас все вийде, ми рухаємося в правильному напрямку.

Що у цій гонці Вам запам’яталось сьогодні найбільше?

Насправді, мені загалом сподобалася гонка. Я від неї сьогодні кайфонув, сьогодні позмагався з топами. Деякі відрізки на дистанції я біг з Емільєном Жакленом і іншими французами. Коли ти біжиш з ними поруч, ти чуєш тільки крики вболівальників. І це досить круті емоції, тому що я вперше на таких стадіонах, де дуже багато людей, і це дуже круто. Це неймовірні емоції. Ти відчуваєш ту всю неймовірну підтримку, бачиш, що людям це цікаво. І, можливо, це якось навіть допомагає спортсменам.

Нагадаємо, що Борковський у спринті показав 28-й результат.