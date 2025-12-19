Борковський увійшов до топ-30 спринту етапу Кубка світу в Ансі
Переможцем спринтерської гонки став норвежець Ветле Шостад Крістіансен
близько 2 годин тому
Український біатлоніст Богдан Борковський став найкращим серед представників України у чоловічому спринті на третьому етапі Кубка світу сезону-2025/26, який відбувся у французькому Ансі.
Борковський допустив одну хибу на вогневих рубежах і фінішував 28-м, ставши єдиним українцем, який завершив гонку в заліковій зоні.
Водночас до гонки переслідування за підсумками спринту також відібралися Дмитро Підручний, Тарас Лесюк і Віталій Мандзин. Ще один представник України, Антон Дудченко, залишився поза топ-60.
Переможцем спринтерської гонки став норвежець Ветле Шостад Крістіансен. Друге місце посів його співвітчизник Йоганнес Дале-Шевдаль, а бронзову нагороду здобув француз Емільєн Жаклен.
Кубок світу з біатлону (Ансі). Чоловічий спринт
1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0) 25:00.6
2. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+1) +3.5
3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +5.0
4. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +6.0
...
28. Богдан Борковський (Україна, 1+0) +1:13.7
44. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +1:28.7
45 Тарас Лесюк (Україна, 1+0) +1:30.6
49. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:34.4
67. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:07.7
