Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував сьомий результат національної команди в естафетній гонці на етапі Кубка світу в Гохфільцені. Слова наводить Суспільне Спорт.

Виходив з думками, що треба зробити максимум, що від мене залежить. Якщо чесно, я до кінця навіть не знав, на якому ми місці йдемо. Думав, що ми ще до 10-го йдемо. Але коли приїхав на «лежку», побачив, що ми на 14-му, і в мене проскочила думка про те, що знову так далеко.

Але я старався з першого кола бігти практично на максимальні сили, тому що бачив, що суперники дуже близько до мене, старався відіграти максимум позицій. На другому колі також біг практично на максимумі, намагався побільше позицій відіграти. Розумів, що все можливо, і можна сильно покращити позицію, адже естафета важлива для Кубка націй.