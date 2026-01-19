Олег Шумейко

Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко оцінила в інтерв’ю biathlon.com.ua виступ у гонці переслідування на етапі Кубка світу у німецькому Рупольдингу:

Коли стартуєш з 53-ої позиції, є тільки одна ціль: відіграти місця. На гонку, звісно ж, налаштовувалась, стрільбу хотіла відпрацювати, як в індивідуальній гонці, без промахів і не поспішати на рубежі, кожен постріл контролювала. По дистанції були задачі триматись за дівчатами, сидіти у спині до останнього і тримати їх темп.

Як самі оцінюєте свій виступ, все вдалося із того, що запланували?

Задоволена стрільбою, і тим, що змогла піднятись на 19-ть позицій, це, мабуть, найкращій мій прогрес в гонці переслідування у відіграванні позицій.

Етап в Рупольдінгу не надто порадував українських вболівальників, якщо підводити підсумки, як оцінюєте свою форму та виступи?

Я взагалі себе добре почувала під час спринту і була здивована таким програшом по дистанції, тому це мене засмутило, і ця гонка переслідування, як ковток свіжого повітря.

За ці дні етапу в Рупольдінгу багато спортсменів чомусь падали на килимку для стрільби, у чому там причина?

Біля килимків лід, тому ставалися такі падіння.

Ви дійсно підняли настрій українським вболівальникам, а от щодо наших фанів на стадіоні, зазвичай в Рупольдінгу їх багато, бачили, чули?

Так, сьогодні були наші вболівальники, бачила і чула їх, дякую всім, хто підтримує нас, і знаходить час, щоб приїхати на етап. Багато і тих, хто вболіває за нас по телевізору і також підтримує, але і без хейтерів нікуди.

Нагадаємо, що у персьюті у Рупольдингу Дмитренко фінішувала 34-ю.