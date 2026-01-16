Христина Дмитренко стала 53-ю у спринті на етапі Кубка світу у Рупольдингу
Перемогу здобула шведка Ганна Еберг
16 хвилин тому
Українська біатлоністка Христина Дмитренко фінішувала 53-ю у спринтерській гонці на етапі Кубка світу у німецькому Рупольдингу.
Дмитренко припустилася однієї хиби на стрільбі та програла переможниці — 1 хвилину 57 секунд.
Цей результат дозволив їй стати єдиною представницею України, яка кваліфікувалася до гонки переслідування.
Перемогу у жіночому спринті здобула шведка Ганна Еберг. Друге та третє місця посіли француженка Лу Жанмонно й італійка Ліза Віттоцці відповідно.
Етап Кубка світу з біатлону (Обергоф). Спринт. Жінки
1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 19:10.7
2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +7.5
3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +11.7
…
53. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:57.5
69. Олена Городна (Україна, 0+1) +2:27.3
77. Юлія Джима (Україна, 0+1) +2:42.1
86. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1) +3:20.4
17 січня відбудеться чоловіча спринтерська гонка.
