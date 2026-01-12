Денис Сєдашов

Українська біатлоністка Христина Дмитренко підбила підсумки гонки переслідування на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі, де фінішувала на 35-й позиції.

За словами спортсменки, умови змагань цього дня були значно комфортнішими, ніж у попередніх стартах етапу, що дозволило краще адаптуватися по дистанції. Слова наводить biathlon.com.ua.

Сьогодні погода була дуже класна. Вітер був, але постійний, без поривів, тому під нього було простіше підлаштуватися. Христина Дмитренко

Гонку переслідування біатлоністка охарактеризувала як швидку та динамічну, однак визнала, що не змогла повністю реалізувати себе на дистанції.

Гонка вийшла дуже динамічна, траса була швидкою. Підйоми я відпрацьовувала добряче, але десь не вистачало ковзання на лижах, і на спусках втрачала контакт із дівчатами. Гарна стрільба, а от хід під питанням. Але з кожним стартом я відчуваю себе краще, тому збираю валізи на наступний етап і починаю все з нового аркуша, з новим запалом. Христина Дмитренко

Христина Дмитренко — 35-та у персьюті на етапі Кубка світу в Обергофі.