Олег Гончар

Українська біатлоністка Христина Дмитренко в коментарі коментарі Суспільне Спорт розповіла, що її самопочуття суттєво покращилося після проблем зі здоров’ям, які виникли ще до початку Олімпійських ігор

За словами спортсменки, неприємні відчуття в горлі з’явилися під час останнього тренувального збору в Ріднау.

Дмитренко зазначила, що температури не мала, однак вирішила швидко вилікуватися, що призвело до перенапруження горла та зв’язок. Через це кілька днів вона почувалася не найкраще й змушена була коригувати тренувальний процес. Біатлоністка пояснила, що вихід на холод у такому стані міг завадити виконати повну програму підготовки.

Наразі, за словами Дмитренко, її стан стабілізувався, і вона повернулася до повноцінних тренувань.

Старший тренер збірної України з біатлону Микола Зоц підтвердив, що спортсменка готується до індивідуальної гонки, яка запланована на 11 лютого.

