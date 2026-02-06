Старший тренер жіночої команди України з біатлону Микола Зоц в інтерв’ю Суспільне Спорт заявив, що лідерка збірної Христина Дмитренко пропустила перше тренування в Італії перед виступами на Олімпійських іграх-2026:

Дівчата почуваються нормально. На тренуванні не було Христини Дмитренко – трішки перестрахувалися, але думаю, що завтра буде. Провели гарні збори у Ріднау – у нормальному стані і психологічному, і фізичному. Будемо боротися, налаштовані по бойовому.

(Дмитренко пропустила тренування, бо мала) щось трішки у горлі – поберегли, щоб не підіймалася на висоту. Завтра, сподіваємося, все буде добре.