Олег Гончар

Український біатлоніст Дмитро Підручний підбив підсумки свого виступу на першому етапі змішаної естафети на Олімпійських іграх-2026, передає "Трибуна".

Капітан збірної України заявив, що з точки зору швидкості ходу гонка вийшла вдалою, однак стрільба залишила негативні враження.

Підручний визнав, що використав зайві додаткові патрони, зокрема три на стрільбі стоячи, що вплинуло на підсумкову позицію. Водночас біатлоніст відзначив, що зумів відіграти кілька місць на останньому колі та загалом показав конкурентний хід.

Українець пояснив, що на якість стрільби могло вплинути агресивне ведення гонки з самого початку. Він стартував із 14-ї позиції та намагався максимально швидко прорватися вперед, працюючи на високому темпі вже з першого кола. За словами Підручного, такий ризик міг позначитися на стабільності під час вогневих рубежів.

Лижі добре сьогодні працювали. Я говорив це і в попередніх інтерв’ю сьогодні, що лижі працювали на відмінно – десь за рахунок цього і вдалося також покращувати позиції на колах. Дмитро Підручний

Нагадаємо, збірна України посіла восьму позицію в гонці.