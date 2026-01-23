Дмитренко стала найкращою серед українок у короткій індивідуальній гонці КС у Чехії
Три представниці України потрапили до залікової зони
13 хвилин тому
У чеському Новому Мєсті відбулася жіноча коротка індивідуальна гонка у рамках етапу Кубка світу з біатлону.
Найкращою з представниць України стала Христина Дмитренко, яка фінішувала у кроці від першої двадцятки. Також до залікової зони вдалося потрапити Юлії Джимі (32) та Валерії Дмитренко (39).
Кубок світу з біатлону. Нове Мєсто, Чехія. Жінки. Коротка індивідуальна гонка
1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+0) 35:50.3
2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) +1.4
3. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+1) +1:02.2
...
21. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +2:43.7
32. Юлія Джима (Україна, 1+1+0+0) +3:31.9
39. Валерія Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +4:09.2
50. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+2+0) +4:35.4
72. Олена Городна (Україна, 0+3+1+2) +6:15.9