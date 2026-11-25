Денис Сєдашов

21-річна українська біатлоністка Тетяна Тарасюк, яка за підсумками минулого сезону стала найкращою юніоркою країни, поділилася враженнями від переходу на дорослий рівень напередодні свого дебюту на Кубку світу.

За словами спортсменки, вона тверезо оцінювала конкуренцію в національній команді та не будувала завищених очікувань перед початком збору. Про це повідомляє Суспільне Спорт.