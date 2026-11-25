«Добре розумію, що таке дорослий спорт»: Тарасюк поділилася очікуваннями від дебюту на етапі Кубку світу
Українка розповіла про адаптацію в основній збірній
21-річна українська біатлоністка Тетяна Тарасюк, яка за підсумками минулого сезону стала найкращою юніоркою країни, поділилася враженнями від переходу на дорослий рівень напередодні свого дебюту на Кубку світу.
За словами спортсменки, вона тверезо оцінювала конкуренцію в національній команді та не будувала завищених очікувань перед початком збору. Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Я ні на що не сподівалася і ні про що не думала. Добре розумію, що таке дорослий спорт: як би я не виступала в юніорах, це зовсім інший рівень. Дівчата в команді дуже сильні, тому я мала мінімальні очікування. Хотілося приїхати сюди.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Одним із найяскравіших моментів передсезонної підготовки для українки стала очна дуель на дистанції з призеркою Олімпійських ігор чешкою Терезою Воборніковою.
Одним із найяскравіших моментів передсезонної підготовки для українки стала очна дуель на дистанції з призеркою Олімпійських ігор чешкою Терезою Воборніковою.
Крулько назвав головні завдання збірної України з біатлону на сезон-2026/27.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
Поділитись